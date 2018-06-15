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СБУ затримала ще одного фігуранта замаху на вбивство Бабченка

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 16:58
Фото: Богдан Тиводар (facebook.com_poltava.news)
Фото: Богдан Тиводар (facebook.com_poltava.news)

У СБУ є достатні підстави підозрювати "громадянина Т." у причетності до підготовки терактів

Служба безпеки України (СБУ) затримала підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомив заступник глави Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає кореспондент РБК-Україна.

"Герман за вказівкою Пивоварника здійснив фінансування та логістику з РФ до України групи громадян України, які у Ростові-на-Дону пройшли інструктаж та навчання для здійснення терористичних актів. 13 червня поточного року СБУ затримано "громадянина України Т", який керував групою осіб у Ростові-на-Дону та в Україні. За місцем проживання у ході проведення обшуку вилучено вогнепальну зброю та набої до неї. На даний час є достатні підстави обгрунтовано підозрювати "громадянина Т." у причетності до готування терористичних актів", - заявив Тиводар.

За його словами, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину щодо незаконного поводження зі зброєю та організації підготовки теракту.

Нагадаємо, СБУ встановила другого підозрюваного у справі про замах на вбивство журналіста Аркадія Бабченко. "Досудовим розслідуванням встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України Пивоварник В'ячеслав Олександрович", - поінформували у відомстві.

СБУ оприлюднила докази щодо замовлення вбивства Бабченка "Кілер" Бабченко розповів деталі спецоперації СБУ
Теги публікації: Служба безпеки України, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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