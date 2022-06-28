СБУ задержала экс-сотрудника КГБ, который корректировал удары по Львовской области

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника КГБ СССР, который в течение марта 2022 года корректировал ракетные удары российских войск по Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слжбы Офиса генпрокурора и СБУ .

"Уроженец г. Львова, будучи бывшим работником КГБ СССР, в течение марта 2022 оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины. Мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителями РФ о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов", - говорится в сообщении.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В СБУ отметили, что в течение последних дней корректировщиков вражеского огня также было задержано в Киеве и Донецкой области.