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СБУ затримала екс-співробітника КДБ, який коригував удари по Львівській області

Фото: Служба безпеки України (volyn.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника КДБ СРСР, який протягом березня 2022 року коригував ракетні удари російських військ по Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слжби Офісу генпрокурора і СБУ.

"Уродженець м. Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

В СБУ зазначили, що протягом останніх днів коригувальників ворожого вогню також було затримано в Києві та Донецькій області.

Нагадаємо, вранці 25 червня Львівська область, як і багато інших регіонів України, зазнала ракетних атак. Росія випустила шість ракет з Чорного моря.

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