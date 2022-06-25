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По Львовской области россияне ударили четырьмя ракетами: есть пострадавшие

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Львовская область, Суббота 25 июня 2022 09:13
По Львовской области россияне ударили четырьмя ракетами: есть пострадавшие Фото: глава Львовской ОВА Максим Козицкий (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Мария Кучерявец

Под утро 25 июня Львовская область подверглась ракетным атакам. Россия выпустила шесть ракет с Черного моря, две из которых удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голоса Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Около 04: 00 часов утра были нанесены ракетные удары с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет - четыре попадания, две ракеты были сбиты", - рассказал Козицкий.

По его словам, попадание было в военный объект на территории Яворивского района.

"В результате ракетного удара четверо пострадавших. Один средней тяжести, трое легких. Они госпитализированы. Пожар локализовали", - добавил Козицкий.

Массированные ракетные удары

Напомним, сегодня утром Россия массово обстреливала Украину ракетами, в Частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

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Львовская область ракетный удар
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