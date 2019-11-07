СБУ затримала екс-керівника держпідприємства, що постачав військове обладнання в РФ

Фото: вилучене обладнання (ssu.gov.ua)

Зловмисник постачав на територію Росії обладнання до військових коряблям

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України затримали екс-керівника держпідприємства, який організував контрабандне постачання устаткування і комплектуючих для військових кораблів в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що затриманий був комерційним директором державного підприємства, яке виробляло продукцію подвійного призначення, яка використовується на військових човнах, зокрема російських.

"Обладнання нібито для цивільних потреб організатор замовляв у приватних структур, які офіційно діють за ліцензії держпідприємства. Для легалізації контрабандних поставок екс-директор зареєстрував ряд фірм-прокладок, в тому числі на території Росії. Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник також мав домовленість з митниками. Вони забезпечували вивезення продукції за кордон без здійснення перевірочних заходів та оформлення відповідних дозвільних документів", - йдеться в повідомленні.

Силовики затримали фігуранта справи разом зі спільником на митному посту "Мелітополь" під час оформлення обладнання для охолодження рідини на військових кораблях.

"У ході проведення обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів операції правоохоронці вилучили велику кількість запчастин військового обладнання та бухгалтерську документацію, яка підтверджує нелегальні поставки. Також виявлено комп'ютерну техніку з листуванням з замовниками в Росії", - додали в СБУ.

Фото: вилучене обладнання (ssu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 333 (порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про притягнення до відповідальності працівників митного поста, причетних до операції.

Раніше повідомлялося, що СБУ і митниця запускають єдину базу для контролю на кордоні. Запуск єдиної електронної бази має підвищити ефективність боротьби з контрабандою.

Також РБК-Україна писало, що в уряді анонсували запуск системи, яка дозволить знизити корупцію на митниці і зайві витрати для бізнесу.