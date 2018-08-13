СБУ затримала двох "телефонних терористів"

Зловмисників затримали в Дніпрі та в Одеській області

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали двох "телефонних терористів" на території Одеської та Дніпропетровської областей. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Як зазначається, правоохоронці викрили двох зловмисників, які анонімно повідомляли про "мінування". Так, у Дніпрі затримали місцевого жителя, який "мінував" залізничний вокзал з хуліганських мотивів.

Крім того, "телефонного терориста" затримали у Одеській області - мешканець Одеси повідомляв про "мінування" центрального офісу одного з операторів мобільного зв’язку.

За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві сьогодні, 13 серпня, Шевченківський районний суд зробив перерву у засіданні через повідомлення про мінування будівлі суду.

Зазначимо, 10 серпня, невідома жінка повідомила про мінування площі Майдану Незалежність у Києві. Правоохоронці, перевіривши інформацію, вибухових пристроїв не виявили.