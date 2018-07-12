В Луганской области двое полицейских ограбили предпринимателя на полмиллиона гривен

Двое харьковских полицейских за грабеж и превышение служебных полномочий были задержаны сотрудниками СБУ

В Северодонецке (Луганская область) двое полицейских из Харькова ограбили предпринимателя. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили у полицейских 500 тыс. гривен, передает пресс-центр СБУ.

Оперативниками СБУ было установлено, что харьковские полицейские во время оперативно-следственных действий на территории частного предприятия в Северодонецке нашли крупную сумму денег.

"Оперуполномоченные требовали от частного предприятия поделиться с ними деньгами в обмен на то, что они не будут изымать всю выявленную сумму", - сообщили в СБУ.

После отказа предпринимателя, полицейские отобрали деньги в сумме 500 тысяч гривен, с которыми вернулись в Харьков.

Во время следующего визита полицейских в Северодонецк их задержали сотрудники спецподразделения СБУ.

Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении преступлений согласно статьям 365 ч.3, и ст. 186 ч.4 Уголовного кодекса Украины. Полицейским избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие.

Фото: СБУ затримала двох харківських поліцейських (ssu.gov.ua)

Напомним, 12 июля 2018 года СБУ задержала в Херсонской области сообщника оккупантов Крыма. Во время обыска у подозреваемого были изъяты знаки отличия от оккупантов и террористов, наградные документы, а также оружие.