У Луганській області двоє поліцейських пограбували підприємця на півмільйона гривень

Двоє харківських поліцейських за грабіж і перевищення службових повноважень були затримані співробітниками СБУ

У Сєвєродонецьку (Луганська область) двоє поліцейських з Харкова пограбували підприємця. Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили у поліцейських 500 тис. гривень, передає прес-центр СБУ.

Оперативниками СБУ було встановлено, що харківські поліцейські під час оперативно-слідчих дій на території приватного підприємства у Сєвєродонецьку знайшли велику суму грошей.

"Оперуповноважені вимагали від приватного підприємства поділитися з ними грошима в обмін на те, що вони не будуть вилучати всю виявлену суму", - повідомили в СБУ.

Після відмови підприємця, поліцейські відібрали гроші в сумі 500 тисяч гривень, з якими повернулися до Харкова.

Під час наступного візиту поліцейських в Сєвєродонецьк їх затримали співробітники спецпідрозділу СБУ.

Зловмисникам оголошено підозру у скоєнні злочинів за статтями 365 ч. 3, ст. 186 ч. 4 Кримінального кодексу України. Поліцейським обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, триває досудове слідство.

Фото: СБУ затримала двох харківських поліцейських (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 12 липня 2018 року СБУ затримала в Херсонській області спільника окупантів Криму. Під час обшуку у підозрюваного були вилучені відзнаки від окупантів і терористів, нагородні документи, а також зброю.