СБУ виявила у Херсонській області спільника окупації Криму

У 2014 році мешканець Херсонської області перейшов на бік окупаційних військ у Криму

Служба безпеки України (СБУ) у Херсонській області спільника окупантів Криму, який сприяв проведенню "референдуму" у 2014 році, передає прес-центр СБУ.

Правоохоронцями було встановлено, що в 2014 році мешканець Херсонської області, перебуваючи в Автономній Республіці Крим перейшов на бік окупаційних військ.

СБУ провела обшуки за місцем проживання зловмисника. Під час обшуку у підозрюваного було знайдено відзнаку Міністерства оборони Російської Федерації (РФ) "За возвращение Крыма", а також медаль псевдоруспубліки Крим "За защиту Крыма" з усіма необхідними документами.

Крім того, була знайдена довідка селищної ради про участь у забезпеченні порядку під час проведення "референдуму", паспорт громадянина РФ й страхове свідоцтво про пенсійне забеспечення.

Чоловік також зберігав грамоти від так званних органів місцевого самоврядування й російских окупаційних козацьких організацій, георгіївські стрічки та комуністичну символіку.

"Також правоохоронці вилучили ручні гранати РГД-5 та Ф1 та 250 грамів речовини, схожої на порох", - зазначили в СБУ.

Правоохоронцями продовжуються слідчо-оперативні роботи спільними зусиллями СБУ Херсонської області та ГУ СБУ в АР Крим. Вирішується питання з обранням запобіжного заходу для підозрюваного.

Фото: СБУ провела обшуки (ssu.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, 9 липня 2018 року у Вінниці СБУ провела низку обшуків. За даними ЗМІ, обшуки проводились у керівника Державної фіскальної служби області Руслана Осмоловського.