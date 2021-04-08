СБУ задержала бориспольского депутата на вымогательстве 40 тысяч долларов с нотариуса

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке депутата Бориспольского районного совета. Он требовал и получил от киевского нотариуса 40 тысяч долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ходе следствия установили, что депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов через искусственные обвинения в недоброчестности.
Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте. Для избежания ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту.
Правоохранители задержали депутата в Шевченковском районе столицы после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют. Ему сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.
РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили первые подозрения по делу о "ядерных взятках". Так, подозрение сообщили бывшему народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасю.