СБУ задержала бориспольского депутата на вымогательстве 40 тысяч долларов с нотариуса

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке депутата Бориспольского районного совета. Он требовал и получил от киевского нотариуса 40 тысяч долларов.

В ходе следствия установили, что депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов через искусственные обвинения в недоброчестности.

Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте. Для избежания ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту.

Правоохранители задержали депутата в Шевченковском районе столицы после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют. Ему сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.