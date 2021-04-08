СБУ затримала бориспільського депутата на вимаганні 40 тисяч доларів з нотаріуса

Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі депутата Бориспільської районної ради. Він вимагав і отримав від київського нотаріуса 40 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ .

В ході слідства встановили, що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності.

Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мінюсті. Для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту.

Правоохоронці затримали депутата у Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом усієї суми у пункт обміну валют. Йому повідомлено про підозру у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.