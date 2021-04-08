RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

СБУ затримала бориспільського депутата на вимаганні 40 тисяч доларів з нотаріуса

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі депутата Бориспільської районної ради. Він вимагав і отримав від київського нотаріуса 40 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

В ході слідства встановили, що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності.

Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мінюсті. Для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту.

Правоохоронці затримали депутата у Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом усієї суми у пункт обміну валют. Йому повідомлено про підозру у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив в суд обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабара.

РБК-Україна писало, що детективи НАБУ повідомили перші підозри у справі про "ядерні хабарі". Так, про підозру повідомили колишньому народному депутату 8-го скликання Максиму Микитасю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки Українивзятка
Читайте також
Для адвокатів, які передавали хабарі суддям ОАСК, просять арешт або 84 млн гривень застави
СБУ розслідує створення у Хмельницькому фейкової "міськради", яка співпрацювала із Шарієм
Прогноз погоди