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СБУ задержала депортированную из РФ журналистку

Новости » Общество    17.01.2019 - 10:20
СБУ задержала депортированную из РФ журналистку
Фото: Елена Бойко (vk.com)

Бойко с 2014 года распространяла в интернете материалы антиукраинского характера

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала скандальную пророссийскую журналистку Елену Бойко, которую выдворили с территории России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь не пресс-службу СБУ.

В СБУ отметили, что она с 2014 года распространяла в интернете материалы антиукраинского характера и пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений.

"Она публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в Россию, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины", - говорится в сообщении.

СБУ задержала депортированную из РФ журналисткуБойко объявили в розыск 14 декабря, а на следующий день суд во Львове дал разрешение на ее задержание.

"Следствие в уголовном производстве по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ведет следственный отдел управления СБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются", - отметили в СБУ.

Напомним, 16 декабря пророссийскую журналистку из Львова Елену Бойко, которую подозревают в Украине в госизмене, депортировали из России по решению суда.

Добавим, в 2015 году в Николаеве по подозрению в разжигании сепаратизма задержали российского журналиста "Невский новостей" Андрея Захарчука.

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