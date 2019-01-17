СБУ затримала депортовану з РФ журналістку

Фото: Олена Бойко (vk.com)

Бойко з 2014 року поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру

Служба безпеки України (СБУ) затримала скандальну проросійську журналістку Олену Бойко, яку видворили з території Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись не на прес-службу СБУ.

В СБУ зазначили, що вона з 2014 року поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру і пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання.

"Вона публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. В серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і в Росію, вона в засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України", - йдеться в повідомленні.

Бойко оголосили в розшук 14 грудня, а наступного дня суд у Львові дав дозвіл на її затримання.

"Слідство у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) веде слідчий відділ управління СБУ у Львівській області. Слідчі дії тривають", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 16 грудня проросійську журналістку зі Львова Олену Бойко, яку підозрюють в Україні в держзраді, депортували до Росії за рішенням суду.

Додамо, в 2015 році в Миколаєві за підозрою в розпалюванні сепаратизму затримали російського журналіста "Невський новин" Андрія Захарчука.