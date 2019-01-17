ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

СБУ затримала депортовану з РФ журналістку

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 10:20
СБУ затримала депортовану з РФ журналістку
Фото: Олена Бойко (vk.com)

Бойко з 2014 року поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру

Служба безпеки України (СБУ) затримала скандальну проросійську журналістку Олену Бойко, яку видворили з території Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись не на прес-службу СБУ.

В СБУ зазначили, що вона з 2014 року поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру і пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання.

"Вона публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. В серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і в Росію, вона в засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала депортовану з РФ журналісткуБойко оголосили в розшук 14 грудня, а наступного дня суд у Львові дав дозвіл на її затримання.

"Слідство у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) веде слідчий відділ управління СБУ у Львівській області. Слідчі дії тривають", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 16 грудня проросійську журналістку зі Львова Олену Бойко, яку підозрюють в Україні в держзраді, депортували до Росії за рішенням суду.

Додамо, в 2015 році в Миколаєві за підозрою в розпалюванні сепаратизму затримали російського журналіста "Невський новин" Андрія Захарчука.

СБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП, який співпрацював з кримськими окупантами У Донецькій області засудили бойовика "ДНР"
Новини України Служба безпеки УкраїниДНРдержзрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся