Из России высылают скандальную журналистку, которая поддерживала "ДНР/ЛНР"

Фото: Елена Бойко (vk.com)

Преображенский суд Москвы признал женщину виновной в нарушении правил пребывания на территории РФ

Журналистку из Украины Елену Бойко, которая выступала на российском телевидении с критикой украинской власти и поддерживала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", депортируют из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указано, что Преображенский суд Москвы признал женщину виновной в нарушении правил пребывания на территории страны, оштрафовал на 5000 рублей и принял решение о выдворении за пределы РФ. Суд установил, что журналистка незаконно находилась в России с лета 2016 года.

По словам пресс-секретаря Преображенского суда Александры Савельевой, сейчас Бойко находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. После вступления решения суда в силу оттуда ее депортируют в Украину. У журналистки есть еще семь суток для обжалования решения, но жалобы от нее пока не поступало.

Бойко признала в суде вину в нарушении миграционного законодательства России, но просила не выдворять ее, так как, по словам женщины, Служба безопасности Украины расследует в отношении нее два уголовных дела по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственную измену.

Добавим, Бойко (настоящая фамилия - Вищур) приехала в Россию в марте 2016 года для участия в телеэфирах в роли эксперта, неоднократно была гостьей политических ток-шоу, где под аплодисменты аудитории критиковала действующую власть Украины, а также выражала поддержку группировкам "ДНР/ЛНР".

Следует отметить, что Вищур - бывшая львовская журналистка, ранее была неоднократно замечена в различных провокационных акциях. Была активным автором сайта "Галицкий ястреб", где публиковались материалы выраженной антиукраинской направленности.

Напомним, в июле прошлого года Служба безопасности Украины объявила в розыск подозреваемого в сепаратизме журналиста Александра Чаленко.

РБК-Украина также сообщало, что белорусские журналисты сообщают о попытках завербовать их со стороны России для распространения материалов пророссийского и антиукраинского характера.

Добавим, в 2015 году в Николаеве по подозрению в разжигании сепаратизма задержан российский журналист "Невских новостей" Андрей Захарчук.