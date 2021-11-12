СБУ задержала бывшую участницу "Оплота". Подбирала боевиков для группировки
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшую участницу террористической группировки "Оплот". По данным следствия, она возглавляла "отдел кадров" и подбирала боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Сообщается, что жительница Бахмута присоединилась к террористам в 2014 году. На должности стрелка она участвовала в вооруженном сопротивлении украинской армии, после была назначена руководителем "отдела кадров".
После конфликта с главарями группировки покинула ее ряды. Вернулась на подконтрольную украинским властям территорию области и скрывалась от правосудия. Задержанной сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации.
Отметим, вооруженное формирование "Оплот" было создано на базе харьковского бойцовского клуба, участники которого были активными противниками Майдана. Донецкое отделение возглавлял главарь "ДНР" Александр Захарченко.
Напомним, ранее на этой неделе был задержан бывший комендант донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский.
Его уже отправили в СИЗО.