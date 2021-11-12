СБУ затримала колишню учасницю "Оплоту". Підбирала бойовиків для угруповання

Служба безпеки України затримала в Донецькій області колишню учасницю терористичного угруповання "Оплот". За даними слідства, вона очолювала "відділ кадрів" і підбирала бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ .

Повідомляється, що мешканка Бахмута приєдналася до терористів у 2014 році. На посаді стрілка вона брала участь у збройному опорі українській армії, після була призначена керівником "відділу кадрів".

Після конфлікту з ватажками угруповання покинула його ряди. Повернулася на підконтрольну українській владі територію області і переховувалася від правосуддя. Затриманій повідомили про підозру в участі в терористичній групі або терористичній організації.

Зазначимо, збройне формування "Оплот" було створено на базі харківського бійцівського клубу, учасники якого були активними противниками Майдану. Донецьке відділення очолював ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.