СБУ задержала бывшего "командира взвода ЛНР"

Боевик был среди нападавших на Луганский пограничный отряд

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего "командира взвода" незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили правоохранители, житель Северодонецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Вооружен гранатометом и ручным пулеметом Калашникова, он был среди нападавших на Луганский пограничный отряд и воинскую часть Национальной гвардии Украины.

"Находясь на "должности командира взвода" бандгруппировки, злоумышленник руководил боевиками на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и в окрестностях Луганска", - отметили в СБУ.

Фото: боевик "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Оперативники спецслужбы задержали боевика в Северодонецке, куда он приехал по личным делам. На сегодня задержанному объявлено о подозрении по факту создания незаконных вооруженных формирований и участия в нападении на воинскую часть (ч. 4 ст. 260) Уголовного кодекса Украины. Боевику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией.

Напомним, 5 августа 2018 года военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали и передали сотрудникам Национальной полиции двух человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР".