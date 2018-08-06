Нацгвардія затримала двох осіб за співпрацю з бойовиками "ДНР"

Затримали правопорушників поблизу населених пунктів Маріуполя та Благодатного

Впродовж минулої доби, 5 серпня, військовослужбовці Національної гвардії України зі складу об'єднаних сил затримали та передали співробітникам Національної поліції двох осіб за підозрою у співпраці із незаконним збройним формуванням "ДНР". Про це повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.

Їх затримали на стаціонарних блокпостах поблизу населених пунктів Маріуполя та Благодатного Донецької області у ході проведення заходів контрольно-пропускного режиму.

Крім цього, за минулу добу правоохоронці вилучили з незаконного обігу 1 набій калібром 12,7 мм, 7 набоїв калібром 7, 62 мм, 2 протитанкові міни без детонаторів, 1 гранату Ф-1, 7 мінометних мін калібру 50 мм та 1 снаряд калібру 45 мм часів Другої Світової війни, 1 корпус гранати "Ф-1", 1 корпус гранати "М-24", 1 корпус міни "ПОМЗ", 1 осколкову гранату "РГ-33", 15 гр. марихуани, 3 мл опію ацетильованого.

У ООС зазначають, що криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 4 серпня у ООС повідомили про те, що військовослужбовці Національної гвардії України, які виконують службово-бойові завдання у складі ООС, протягом двох днів затримали сімох осіб за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями так званими "ДНР" та "ЛНР".