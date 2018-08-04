Нацгвардія затримала сімох осіб за співпрацю з бойовиками "ЛДНР"

Новини Суспільство 04.08.2018 - 17:25
Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)
Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)

Затриманих було передано до місцевих відділів Національної поліції

Військовослужбовцями Національної гвардії України, що виконують службово-бойові завдання у складі Об’єднаних сил, протягом двох минулих днів було затримано сімох осіб за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями так званими "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

"Підозрюваних було затримано на стаціонарних та рухомих блокпостах поблизу населених пунктів Володимирівки, Благодатного та Маріуполя Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардія затримала сімох осіб за співпрацю з бойовиками &quot;ЛДНР&quot;

Також зазначається, що гвардійці передали затриманих співробітникам місцевих відділів Національної поліції України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Нагадаємо, що з початку доби бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових.

 

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Теги:  Нацгвардия,  ОРДЛО,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС