СБУ затримала колишнього "командира взводу ЛНР"

Бойовик був серед нападників на Луганський прикордонний загін

В Луганській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали колишнього "командира взводу" незаконних збройних формувань "ЛНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили правоохоронці, мешканець Сєвєродонецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Озброєний гранатометом та ручним кулеметом Калашникова, він був серед нападників на Луганський прикордонний загін та військову частину Національної гвардії України.

"Перебуваючи на "посаді командира взводу" бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах в районі селища Металіст та на околицях Луганська", - зазначили в СБУ.

Фото: бойовик "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Оперативники спецслужби затримали бойовика в Сєвєродонецьку, куди він приїхав в особистих справах. На сьогодні затриманому оголошено про підозру за фактом створення незаконних збройних формувань та участі у нападі на військову частину (ч. 4 ст. 260) Кримінального кодексу України. Бойовику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією.

Нагадаємо, 5 серпня 2018 року військовослужбовці Національної гвардії України зі складу об'єднаних сил затримали та передали співробітникам Національної поліції двох осіб за підозрою у співпраці із незаконним збройним формуванням "ДНР".