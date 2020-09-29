СБУ задержала боевика "ЛНР" в Северодонецке

СБУ задержала в Северодонецке боевика так называемой "ЛНР". Он участвовал в событиях 2014 года в Луганской области.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

Установлено, что мужчина принимал участие в захвате административных зданий в 2014 году. Присоединившись к боевикам в апреле 2014 года, он участвовал в штурме здания управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группы "казака" Павла Дремова был причастен к захвату админзданий в Северодонецке.

Также известно, что преступник был сообщником диверсионной группы "Ямала", готовившей терракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города мужчина скрывался от правоохранительных органов.

СБУ сообщила боевику о подозрении по ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях). Ему грозит заключение до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства.

Также РБК-Украина писало, что СБУ блокировала деятельность ботофермы, курируемой из России.