СБУ затримала бойовика "ЛНР" в Сєвєродонецьку

СБУ затримала в Сєвєродонецьку бойовика так званої "ЛНР". Він брав участь у подіях 2014 року в Луганській області.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

Встановлено, що чоловік брав участь у захопленні адміністративних будівель в 2014 році. Приєднавшись до бойовиків у квітні 2014 року, він брав участь у штурмі будівлі управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі групи "козака" Павла Дрьомова був причетний до захоплення адмінбудівель у Сєвєродонецьку.

Також відомо, що злочинець був спільником диверсійної групи "Ямала", яка готувала теракти в Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після звільнення міста чоловік переховувався від правоохоронних органів.

СБУ повідомила бойовика про підозру за ч.2 статті 260 Кримінального кодексу України (участь у незаконних збройних формуваннях). Йому загрожує ув'язнення до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Харкові СБУ викрила групу, що підробляла і продавала ліки.

Також РБК-Україна писало, що СБУ блокувала діяльність ботоферми, курованої з Росії.