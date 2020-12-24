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СБУ задержала банду по сбыту фальшивых денег на сумму 20 млн гривен

Киевская область, Четверг 24 декабря 2020 20:26
СБУ задержала банду по сбыту фальшивых денег на сумму 20 млн гривен
Фото: изъятое удостоверение при обыске (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киевской области разоблачили банду по сбыту фальшивых денег в Киеве и области. Они могли нанести ущерб государству на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, группа из нескольких жителей Киева и Киевской области занималась сбытом подделанных купюр высокого качества. Своих клиентов они искали через личные связи. Реализованные купюры имели защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, включая пункты обмена валют.

Деятельность группировки могла нанести ущерб государству на сумму почти 20 миллионов гривен.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты купюры неизвестного происхождения на сумму почти 600 тысяч гривен, огнестрельное оружие и наркотики. Также были выявлены удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.

Злоумышленникам сообщено о подозрениях по ч.2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов).

Сегодня сообщалось, что СБУ разоблачила деятельность незаконных органов власти. Они распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

Ранее Служба безопасности Украины задержала группировку, которая получала миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Они отправляли "товар" в разные регионы страны.

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