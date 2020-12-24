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СБУ затримала банду зі збуту фальшивих грошей на суму 20 млн гривень

Київська область, Четвер 24 грудня 2020 20:26
СБУ затримала банду зі збуту фальшивих грошей на суму 20 млн гривень
Фото: вилучене посвідчення при обшуку (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Київській області викрили банду зі збуту фальшивих грошей в Києві і області. Вони могли завдати шкоди державі на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, група з кількох жителів Києва та Київської області займалося збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони шукали через особисті зв'язки. Реалізовані купюри мали захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, включаючи пункти обміну валют.

Діяльність угруповання могла завдати шкоди державі на суму майже 20 мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучені купюри невідомого походження на суму майже 600 тисяч гривень, вогнепальну зброю та наркотики. Також були виявлені посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

Зловмисникам повідомлено про підозри за ч.2 статті 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Сьогодні повідомлялося, що СБУ викрила діяльність незаконних органів влади. Вони поширювали матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

Раніше Служба безпеки України затримала групу, що отримувала мільйонні доходи від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відправляли "товар" в різні регіони країни.

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