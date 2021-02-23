СБУ задержала активиста "крымской весны"

Отмечается, что мужчина является активистом так называемой "крымской весны". Следователи сообщили мужчине о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно аннексированного Крыма во время въезда на материковую часть Украины.

"Задокументировано, что весной 2014 года он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой способствовал РФ аннексии территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании", - сообщили в СБУ.

В пресс-службе добавили, что Служба безопасности имеет доказательства получения подозреваемым награды от российской оккупационной администрации - медали "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

В настоящее время продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.