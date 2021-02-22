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Собирал информацию о танке "Оплот": в Харькове задержали агента военной разведки РФ

Новина українською → Харьков, Понедельник 22 февраля 2021 12:20
Собирал информацию о танке "Оплот": в Харькове задержали агента военной разведки РФ Фото: задержание агента РФ (пресс-служба СБУ)
Автор: РБК-Украина

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Харькове агента российской военной разведки. Мужчина планировал получить для спецслужб РФ техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, гражданина Украины завербовали представители Главного Управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Россию.

"В рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что к заданию от российских кураторов и получению доступа к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка", - говорится в сообщении.

Под контролем оперативников СБУ, вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Собирал информацию о танке &quot;Оплот&quot;: в Харькове задержали агента военной разведки РФСобирал информацию о танке &quot;Оплот&quot;: в Харькове задержали агента военной разведки РФ

Предателя задержали "на горячем" во время получения им полного комплекта "технической документации", которая имеет гриф ограниченного доступа.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщало РБК-Украина, Верховный суд Украины оставил в силе приговор для российского агента. Он отсидит в тюрьме 12 лет за государственную измену.

Агента задержали в 2017 году, когда он занимался сбором информации о технических разработках по оборонному заказу для передачи данных в России. Ведомости он пытался получить от сотрудника Харьковского физико-технического института.

По данным следствия, куратор группы, к которой принадлежал житель Харькова, находился в Белгороде и харьковчанин много раз ездил в Россию для получения заданий.

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