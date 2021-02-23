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СБУ затримала активіста "кримської весни"

Автор: РБК-Україна

Контррозвідка СБУ на адмінкордоні з Кримом затримала чоловіка, який навесні 2014 року сприяв окупації півострова. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що чоловік є активістом так званої "кримської весни". Слідчі повідомили чоловіку про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Оперативники спецслужби встановили особу мешканця тимчасово анексованого Криму під час в’їзду на материкову частину України.

"Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації "Автоканал Севастополя", у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської "Самооборони" зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового "парламенту Республіки Крим" та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні", - повідомили в СБУ.

В прес-службі додали, що Служба безпеки має докази отримання підозрюваним нагороди від російської окупаційної адміністрації - медалі "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Наразі триває досудове слідство за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки. Чоловік планував здобути для спецслужб РФ технічну документацію з розробки й виробництва українського танку Т-84БМ "ОПЛОТ".

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Новини України Служба безпеки України
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