СБУ задержала агента РФ, призывавшего совершать теракты в День достоинства

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Он действовал в интернете по заданию российских спецслужб

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который по заданию российских спецслужб распространял в соцсетях призывы совершать теракты в День достоинства и свободы, 21 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, мужчину привлекли к сотрудничеству с информационной группой "Сапфир", созданной Генштабом российской армии. На сотрудничество он согласился из идеологических соображений.

"По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня достоинства и свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в крупнейших городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что замысел российских спецслужб заключался в том, чтобы создать информационный фон для дестабилизации ситуации в Украине накануне и во время празднования.

"В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники СБУ обыскали дом злоумышленника, в компьютерной технике нашли доказательства, необходимые для досудебного расследования по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает 5 лет заключения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее в Харькове агента российской разведки приговорили к 12 годам заключения. Он собирал информацию, в том числе секретную, в военной сфере и в области военно-оборонных разработок.

Также РБК-Украина писало, что СБУ заблокировала канал финансирования "ДНР". Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска заплатил более 2 млн гривен налогов в "ДНР".