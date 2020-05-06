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СБУ задержала агента ФСБ России на передаче секретных данных

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 16:27
СБУ задержала агента ФСБ России на передаче секретных данных
Фото: задержание агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Агент собирал данные о разработках в ракетостроении  

Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России на передаче секретных данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что житель Луганской области установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил. За передачу сведений об украинских разработках в ракетостроительной отрасли завербованный ФСБ агент предложил деньги.

"Правоохранители задержали агента 6 мая 2020 при попытке передачи в мессенджере представителям ФСБ секретной технической документации о современном ракетном комплексе", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, данная информация содержит сведения, составляющие государственную тайну. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ в Крыму задержала украинца, который пытался без документов попасть на оккупированный полуостров. Житель Черновицкой области сообщил, что беспрепятственно обошел украинский пункт пропуска ночью.

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