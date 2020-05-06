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СБУ затримала агента ФСБ Росії на передачі секретних даних

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 16:27
СБУ затримала агента ФСБ Росії на передачі секретних даних
Фото: затримання агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Агент збирав дані про розробки в ракетобудуванні

Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Росії на передачі секретних даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що житель Луганської області встановив контакти з військовослужбовцями ЗСУ в районі проведення операції Об'єднаних сил. За передачу відомостей про українські розробки в ракетобудівної галузі завербований агент ФСБ запропонував гроші.

"Правоохоронці затримали агента 6 травня 2020 при спробі передачі в месенджері представникам ФСБ секретної технічної документації про сучасний ракетний комплекс", - йдеться в повідомленні.

За висновками експертів, ця інформація містить відомості, що складають державну таємницю. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності України.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ в Криму затримала українця, який намагався без документів потрапити на окупований півострів. Житель Чернівецької області повідомив, що безперешкодно обійшов український пункт пропуску вночі.

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