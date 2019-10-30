ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ затримала агента ФСБ при отриманні секретних даних

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 17:56
СБУ затримала агента ФСБ при отриманні секретних даних
Фото: СБУ затримала агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Повідомляється, що чоловік за гроші виконував завдання по збору і передачі розвідувальної інформації

В Черкаській області контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали російського агента ФСБ при отриманні секретних матеріалів оборонної сфери України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що житель Черкаської області був завербований кадровим офіцером ФСБ на території Росії. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України.

"Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями ЗС України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою та "відпрацювали" канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, СБУ в ході спецоперації вивела з окупованої території Донецької області колишнього бойовика, співробітника так званого "Центру спеціальних операцій МДБ "ДНР".

За даними СБУ, колишній бойовик був свідком злочинів, скоєних терористами так званої "ДНР", зокрема незаконного ув’язнення і катувань українських військовослужбовців, які були взяті в полон. Згодом чоловік вирішив покинути окуповану територію для дачі свідчень українській контррозвідці.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області контррозвідка СБУ затримала учасника одного з терористичних підрозділів "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових.

На в'їзді в Крим ФСБ затримала двох жителів Севастополя На Донеччині росте невдоволення особового складу бойовиків, - ГУР
Новини України Служба безпеки УкраїниФСБрозвідка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся