СБУ затримала агента ФСБ при отриманні секретних даних

Фото: СБУ затримала агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Повідомляється, що чоловік за гроші виконував завдання по збору і передачі розвідувальної інформації

В Черкаській області контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали російського агента ФСБ при отриманні секретних матеріалів оборонної сфери України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що житель Черкаської області був завербований кадровим офіцером ФСБ на території Росії. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України.

"Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями ЗС України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою та "відпрацювали" канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, СБУ в ході спецоперації вивела з окупованої території Донецької області колишнього бойовика, співробітника так званого "Центру спеціальних операцій МДБ "ДНР".

За даними СБУ, колишній бойовик був свідком злочинів, скоєних терористами так званої "ДНР", зокрема незаконного ув’язнення і катувань українських військовослужбовців, які були взяті в полон. Згодом чоловік вирішив покинути окуповану територію для дачі свідчень українській контррозвідці.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області контррозвідка СБУ затримала учасника одного з терористичних підрозділів "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових.