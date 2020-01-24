СБУ заблокировала сеть информаторов "ДНР"

Служба безопасности Украины вблизи линии разграничения на Донбассе заблокировала сеть информаторов, которые передавали разведывательные данные боевикам "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в Лиманском районе Донецкой области были задержаны две женщины, которые передавали сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины.

"По задачами кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий", - рассказали в СБУ.

Обеим фигуранткам сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ установила личности боевиков, с которыми сотрудничали женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что двоих информаторов "ЛНР", которые передавали разведданные относительно украинских военнослужащих, приговорили к тюремным срокам. Согласно приговору пособники боевиков получили 5 и 3 года и 3 месяца тюрьмы.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области участницу проведения "референдума" по созданию "ДНР" приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.