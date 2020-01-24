СБУ заблокувала мережу інформаторів "ДНР"

Служба безпеки України поблизу лінії розмежування на Донбасі заблокувала мережу інформаторів, які передавали розвідувальні дані бойовикам "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що в Лиманському районі Донецької області були затримані дві жінки, які передавали відомості про підрозділах Збройних сил України.

"За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" спільниці збирали і засобами електронного зв'язку, передавали відомості про підрозділах ЗСУ, їх чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення в районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням. Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій і диверсій", - розповіли в СБУ.

Обидва фігуранткам повідомили про підозру у ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації і сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Також СБУ встановила особи бойовиків, з якими співпрацювали жінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двох інформаторів "ЛНР", які передавали розвіддані щодо українських військовослужбовців, засудили до тюремних термінів. Згідно з вироком посібники бойовиків отримали 5 і 3 роки і 3 місяці тюрми.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області учасницю проведення "референдуму" по створенню "ДНР" засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном.