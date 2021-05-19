СБУ заблокировала "реабилитационный центр", который организовал трудовое рабство

Руководителем центра был пастырь одной из местных церквей.

Сообщается, что пастырь вместе со своим сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо терапии пациенты бесплатно работали на организаторов. Установлено, что в так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек из других регионов Украины, в том числе из оккупированного Крыма.

Их привлекали к хозяйственным работам на строительстве.

В ходе обысков на территории "реабилитационного центра" правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших "лечение"; списки "больных"; бланки центра; другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.