СБУ заблокировала работу сети российских "ботоферм"

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность российской сети "ботоферм", которые действовали в разных регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отметили в спецслужбе, телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения "фейковых" аккаунтов и сообществ для проведения незаконной деятельности в интернете.

"В общем группировка зарегистрировала более 8000 активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников. Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства", - сообщили в СБУ.

Регистрировали эти аккаунты через российские онлайн-сервисы, предоставляющие услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалась для переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов "Феникс" и "ЛугаКий", функционирующие на неподконтрольных территориях Украины. Услугами таких "операторов" пользовались главари "ЛДНР".

"Во время обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъято черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей", - рассказали в спецслужбе.

На данный момент проверяется причастность к сети "ботоферм" спецслужб России.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве разоблачили российскую "ботоферму", которая занималась псевдоминированиями и распространяла фейки.

Также сообщалось, что Facebook приостановил создание сети учетных записей, используемых военной разведкой Российской Федерацией для распространения ложной информации против Украины и других стран Восточной Европы. Facebook заблокировал более 100 ложных аккаунтов российской разведки.