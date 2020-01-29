В Киеве разоблачили российскую "ботоферму", которая занималась псевдоминированием

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

"Ботоферму" использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов инфраструктуры, ТРЦ, станций метрополитена и автовокзалов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве разоблачили российскую "ботоферму", которая занималась псевдоминированиями и распространяла фейки. Об этом сообщало РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что "ботоферму" использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

"Злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и так далее", - сообщает СБУ.

Известно, что "ботофермы" организовали граждане РФ и переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировки было чуть более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, нагнетали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников", - говорится в сообщении.

Также конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации об экономической и социальной ситуации в Украине

Напомним, Россия могла получить доступ к перемещению украинское военной техники во Львовской области. Так, СБУ выявила попытку установления камер наблюдения на автодорогах области, которые имели российское программное обеспечение. Благодаря этому РФ могла получить доступ к информации военного характера Украины.

Также сообщалось, что СБУ вывела на территорию Украины так называемого "экс-министра угольной промышленности террористов "ДНР".