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Facebook обвинил разведку РФ в распространении дезинформации против Украины

Новости » Политика     12.02.2020 - 15:07
Facebook обвинил разведку РФ в распространении дезинформации против Украины
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Facebook заблокировал более 100 ложных аккаунтов российской разведки

Facebook приостановил создание сети учетных записей, используемых военной разведкой Российской Федерацией для распространения ложной информации против Украины и других стран Восточной Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Facebook.

Как отметили в Facebook, те, кто стояли за созданием аккаунтов пытались скрыть свою личность.

"Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами", - сообщили в компании.

По словам главы Facebook по политике в области кибербезопасности Натаниэля Глайхера, во время последней российской операции было использовано более 100 учетных записей в Facebook и на других его платформах, для создания фальшивых персон, часто изображающих из себя журналистов в целевых странах. После этого они пытались распространять ложные сведения через СМИ и политиков.

"Мы давно знаем, что эти люди ищут подлинные голоса, чтобы усилить их рассказы. Это скорее классическая разведывательная операция, целью которой является манипулирование ключевыми людьми для достижения высокого эффекта", - сказал Глайхер.

Также в Facebook приостановил работу двух других групп аккаунтов, не связанных с российской операцией. Один был связан с ранее идентифицированной иранской сетью, которая нацелена на Соединенные Штаты, а другой - на пиар-компанию во Вьетнаме.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия использует Украину как площадку для испытаний кибератак. В частности, российская группа Gameredon атаковала 5 тысяч объектов в Украине.

Также сообщалось, что СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру. Также СБУ за год пресекла более тысячи веб-ресурсов, которые использовали в преступных целях.

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