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СБУ заблокировала работу киевской компании, которая входила в состав "Газпром нефти"

Фото: СБУ заблокировала работу киевской компании, которая входила в состав "Газпром нефти" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ заблокировала работу одной из столичных компаний, которая занималась продажей российских нефтепродуктов и входила в структуру "Газпром нефти". Представители "филиала" финансировали подготовку к вторжению России на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Владелец "Газпром нефти" принадлежит к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства России.

Представители "филиала" в Украине перечисляли часть прибыли в бюджет России, из которого страна-оккупант брала средства для подготовки полномасштабного вторжения.

"По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, которые применяют для техобслуживания транспортных агрегатов", - пишет пресс-служба СБУ.

Готовую продукцию от партнеров из России, "филиал" хранил на собственных складах. Логистические базы также использовались и для незаконной реализации товара аффилированным фирмам, а также клиентам с теневого рынка.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили более чем 27 тонн российских масел, которые хранились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет почти 10 млн гривен.

Конфискованный товар будет передан на нужды нашим защитникам.

Фото: СБУ заблокировала работу киевской компании, которая входила в состав "Газпром нефти" (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов" Игоря Маркова за коллаборационизм.

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