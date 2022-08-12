Власник "Газпром нефти" належить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

Представники "філії" в Україні перераховували частину прибуту до бюджету Росії, з якого країна-окупант брала кошти для підготовки повномасштабного вторгнення.

"За даними слідства, керівники столичного підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів", - пише пресслужба СБУ.

Готову продукція від партнерів з Росії, "філія" зберігала на власних складах. Логістичні бази також використовувались й для незаконної реалізації товару афілійованим фірмам, а також клієнтам з тіньового ринку.

Під час обшуків, співробітники СБУ виявили більше ніж 27 тонн російських мастил, які зберігались у місткостях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн гривень.

Конфіскований товар буде передано на потреби нашим захисникам.

Фото: СБУ заблокувала роботу київської компанії, яка входила до складу "Газпром нефти" (ssu.gov.ua)