СБУ выявила незаконную добычу угля на Донбассе на 8 млн гривен

Служба безопасности Украины заблокировала незаконную добычу угля в Донецкой области, которая нанесла ущерб Украине на более 8 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что незаконную добычу угля на территории закрытой шахты "Горняк" организовали шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево.

"Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков. Добытый уголь дельцы легализовали двумя способами: используя поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Сбывали полезные ископаемые в учреждения и организации Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины", - рассказали в СБУ.

За полгода злоумышленники добыли 2,5 тысячи тонн угля. Отмечается, что незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе, так как возрастала опасность оползней и протекания подземных вод.

На данный момент решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ блокировала в Харьковской области деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины. Переработка древесины была экологически опасной.

Также сообщалось, что СБУ заблокировала канал финансирования боевиков "ДНР". Владелец дорожно-ремонтной фирмы в Краматорске через свои филиалы платил налоги в так называемые "налоговые органы "ДНР". Все было уплачено более 2 млн гривен.