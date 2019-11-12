СБУ выявила незаконную переработку древесины на 21 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Переработка древесины была экологически опасной

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала в Харьковской области деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно заключения экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла убытки государству на свыше 21 млн гривен.

Так, в частности, в Балаклейском районе участники групп организовали незаконную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы переделывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами.

Готовую продукцию реализовывали через места розничной торговли. Деятельность еще четырех нелегальных производств блокировали в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.

В частности, в Изюме СБУ обнаружила подпольные склады, на территории которых злоумышленники хранили готовый уголь и осуществляли его фасовку. Во время обысков правоохранители изъяли там более 50 тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,5 млн гривен.

Фото: обнаруженные доказательства (ssu.gov.ua)

Отмечается, что большинство экологически вредных производств находилось неподалеку населенных пунктов и угрожало здоровью их жителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств начатых по ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве оперативники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая распространяла ядовитые контрабандные агрохимикаты для нужд аграриев.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила схему вымогательства неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованное должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов.