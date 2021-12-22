Организовал контрабанду героина из России: одессита осудили на 10 лет

Киевский районный суд Одессы признал виновным 36-летнего одессита в организации канала контрабанды героина. Он организовал схему доставки наркотиков из Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

В ходе заседания суда выяснилось, что организатор канала завербовал в курьеры знакомого, которому нужны были деньги на лечение себя и жены. Он признался, что ездил в Москву 3-4 раза в год, чтобы купить лекарства. Из-за сложного материального положения он согласился перевозить наркотики через границу. За это, по словам курьера, он должен был получить 1 500 долларов, по версии организатора схемы - 2 000 долларов.

По инструкциям организатора курьер прибыл в Москву, где на рынке "Садовод" к нему подошел парень и передал сверток с наркотиками и 800 долларов.

Во время пересечения границы Украины курьера с героином задержали. Мужчина согласился сотрудничать со следствием. Он связался с организатором и отправил ему упакованный правоохранителями пакет под видом посылки с героином.

Фото: суд Одессы признал виновным организатора контрабанды героина (mvs.gov.ua)

После получения передачи организатор преступной схемы был задержан. Правоохранители также обнаружили наркотики у него дома.

На суде организатор канала пытался убедить, что он покупатель, а наркотики приобрел для собственных нужд. Коллегию судей это не убедило, поскольку не удалось установить информацию о наличии у него стабильного источника доходов, позволяющих ему приобрести крупную партию наркотиков, стоимостью - 50 долларов за 1 грамм - для собственных нужд.

Также в ходе судебного заседания работница банка показала, что ранее обвиняемый постоянно по 2-3 раза в неделю перечислял определенному лицу в Таджикистан суммы, эквивалентные 600-700 долларов.

Суд признал организатора контрабанды героина виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.