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СБУ заблокувала велику мережу продажу важких наркотиків

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 14:18
СБУ заблокувала велику мережу продажу важких наркотиків Фото: в Україні заблокували мережу з продажу наркотиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники СБУ викрили угруповання, яке займалося продажем важких наркотиків. Банда "працювала" в різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

У ході спецоперації у Києві та Черкаській області було затримано 8 зловмисників - лідерів та активних учасників групи. Вони продавали оптові партії метадону. "Товар" отримували від своїх спільників з-за кордону. А збували його через власну міжрегіональну мережу дилерів. Крім того, вони використовували систему так званих закладок.

За попередніми даними, щомісячний "прибуток" ділків складав понад один мільйон гривень. Своїх клієнтів зловмисники підшукували на спеціально створених інтернет-платформах, а також через представників кримінальних кіл. Гроші від замовників "продукції" ділки отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Фото: СБУ затримала банду наркоторговців (ssu.gov.ua)

Затримали зловмисників під час збуту чергової партії метадону. У них вдома провели обшуки. Там виявили та вилучили наркотики, телефони й гроші.

Учасників банди затримали. Їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси визнав винним 36-річного одесита в організації каналу контрабанди героїну. Він організував схему доставки наркотиків із Російської Федерації до України.

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