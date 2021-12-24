СБУ заблокувала велику мережу продажу важких наркотиків

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ .

У ході спецоперації у Києві та Черкаській області було затримано 8 зловмисників - лідерів та активних учасників групи. Вони продавали оптові партії метадону. "Товар" отримували від своїх спільників з-за кордону. А збували його через власну міжрегіональну мережу дилерів. Крім того, вони використовували систему так званих закладок.

За попередніми даними, щомісячний "прибуток" ділків складав понад один мільйон гривень. Своїх клієнтів зловмисники підшукували на спеціально створених інтернет-платформах, а також через представників кримінальних кіл. Гроші від замовників "продукції" ділки отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Фото: СБУ затримала банду наркоторговців (ssu.gov.ua)

Затримали зловмисників під час збуту чергової партії метадону. У них вдома провели обшуки. Там виявили та вилучили наркотики, телефони й гроші.

Учасників банди затримали. Їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.