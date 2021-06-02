СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования в подсанкционные страны

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали операцию представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к оборудке.