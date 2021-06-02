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СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования в подсанкционные страны

Автор: Андрей Василюк

Контрразведка СБУ в Николаевской области заблокировала попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть продукции дельцы намеревались доставить в страны, находящиеся под санкциям Совбеза ООН.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали операцию представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к оборудке.

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и блокировала деятельность преступной группы, которая незаконно поставляла крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию. Ее участники хотели вывезти в РФ товары более чем на $100 тысяч.

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