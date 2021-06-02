СБУ заблокувала контрабанду військового авіаобладнання в підсанкційні країни

"Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній. Вона спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки. Зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання.

Слідчі СБУ вже повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Наразі триває досудове слідство для встановлення всіх обставин і притягнення інших осіб, причетних до оборудки.