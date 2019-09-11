ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ заблокувала в Києві рейдерське захоплення на 25 млн доларів

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 15:30
СБУ заблокувала в Києві рейдерське захоплення на 25 млн доларів
Ілюстративне фото (УНІАН)

В СБУ заявили, що до рейдерства причетні держреєстратори комунальних підприємств

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці викрили групу осіб, причетних до незаконного переоформлення майна з використанням завідомо підроблених документів. Зловмисники протиправно вносили дані до Державного реєстру речових прав на нерухомість, використовуючи електронні ключі доступу до Реєстру.

Під час досудового розслідування встановлено, що до оборудки причетні державні реєстратори одного з київських комунальних підприємств, акредитованих у сфері держреєстрації.

"Вони, зловживаючи своїми службовими повноваженнями та на підставі підроблених документів, вчинили низку незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості приватної форми власності. Службовими особами, зокрема, були незаконно внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими змінено власника низки квартир у Києві", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, держреєстратори змінили директора товариства з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником якого є іноземна інвестиційна компанія. Товариству належить комплекс нерухомого майна площею понад 7 тисяч квадратних метрів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ) провели спільну спецоперацію з затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном.

СБУ та ДБР проводять обшуки в "Укргазвидобуванні" СБУ викрила мережу інтернет-пропагандистів
Новини України КиївСлужба безпеки Українирейдерстворейдерский захват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся