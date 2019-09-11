СБУ заблокувала в Києві рейдерське захоплення на 25 млн доларів

Ілюстративне фото (УНІАН)

В СБУ заявили, що до рейдерства причетні держреєстратори комунальних підприємств

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці викрили групу осіб, причетних до незаконного переоформлення майна з використанням завідомо підроблених документів. Зловмисники протиправно вносили дані до Державного реєстру речових прав на нерухомість, використовуючи електронні ключі доступу до Реєстру.

Під час досудового розслідування встановлено, що до оборудки причетні державні реєстратори одного з київських комунальних підприємств, акредитованих у сфері держреєстрації.

"Вони, зловживаючи своїми службовими повноваженнями та на підставі підроблених документів, вчинили низку незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості приватної форми власності. Службовими особами, зокрема, були незаконно внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими змінено власника низки квартир у Києві", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, держреєстратори змінили директора товариства з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником якого є іноземна інвестиційна компанія. Товариству належить комплекс нерухомого майна площею понад 7 тисяч квадратних метрів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ) провели спільну спецоперацію з затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном.