СБУ в Харькове разоблачила схему финансирования "ЛДНР" через социальные выплаты

Фото: изъятые банковские карты и деньги (ssu.gov.ua)

Сотрудники спецслужбы изъяли более 800 банковских карт для начисления пенсий жителям, постоянно проживающим ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове разоблачили схему финансирования псевдореспублик "Л/ДНР" через махинации с социальными выплатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, организовал схему переселенец из Луганской области, который проживает в Харькове. Он предлагал жителям, которые постоянно проживают на временно оккупированных территориях за деньги оформить пенсию и другие виды социальной помощи.

"При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО. Среди них выявлено боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших лиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время восьми обысков в домах фигурантов изъято более 800 банковских карт и документы, которые доказывают многомиллионные аферы с соцвыплатами.

Организатору схемы сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее военная прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в Минобороны, которую оценили в 173 миллиона гривен.

Также РБК-Украина писало, что СБУ назвала причину допроса экс-командира роты "Айдар". Его допросили касательно дела о теракте, который был совершен в 2014 году.