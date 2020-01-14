СБУ заблокировала более 400 нелегальных АЗС

Иллюстративное фото (УНИАН)

Наибольшее количество нелегальных АЗС было выявлено в Киевской области

Служба безопасности Украины с начала года заблокировала деятельность 407 нелегальных автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что нелегальные АЗС были обнаружены на территории 9 областей. Наибольшее количество автозаправок были закрыты в Киевской области - 285. Также незаконные АЗС были выявлены в Хмельницкой (38), Одесской (25), Николаевской (19), Запорожской (8), Кировоградской (7), Винницкой (9), а также в районе проведения операции Объединенных сил (16). Также в Виннице СБУ блокировали работу несертифицированной нефтебазы, которая была расположена рядом с жилым массивом и могла представлять опасность для местных жителей.

"Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт полного сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства. Это приводило к масштабному недополучения средств бюджетами различных уровней, в том числе из-за неуплаты акцизного сбора", - сообщили в СБУ.

Суммы нанесенного ущерба государству на данный момент устанавливается.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компании-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, в ходе которого обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка. Также Зеленский пообещал бороться с нелегальным рынком автозаправок.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура пресекла деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции (АЗС). Правоохранительные органы начали 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.