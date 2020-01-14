СБУ заблокувала понад 400 нелегальних АЗС

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільша кількість нелегальних АЗС було виявлено в Київській області

Служба безпеки України з початку року заблокувала діяльність 407 нелегальних автозаправних станцій (АЗС). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що нелегальні АЗС були виявлені на території 9 областей. Найбільша кількість автозаправок були закриті в Київській області - 285. Також незаконні АЗС були виявлені у Хмельницькій (38), Одеської (25), Миколаївській (19), Запорізькій (8), Кіровоградській (7), Вінницькій (9), а також у районі проведення операції Об'єднаних сил (16). Також у Вінниці СБУ блокували роботу несертифікованої нафтобази, яка була розташована поруч з житловим масивом і могла становити небезпеку для місцевих жителів.

"Заправки діяли з грубим порушенням правил безпеки і без відповідних дозвільних документів. Збут повного сумнівної якості відбувався в обхід податкового законодавства. Це призводило до масштабного недоотримання коштів бюджетами різних рівнів, у тому числі з-за несплати акцизного збору", - повідомили в СБУ.

Суми завданого збитку державі на даний момент встановлюється.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якої обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізації ринку. Зеленський пообіцяв боротися з нелегальним ринком автозаправок.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура припинила діяльність 631-й нелегальної автозаправної станції (АЗС). Правоохоронні органи почали 343 кримінальні провадження щодо протиправної діяльності нелегальних автозаправних станцій.