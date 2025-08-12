СБУ вже провела понад 200 далекобійних ударів: Малюк розповів про "мега-успішну" операцію
СБУ понад 200 разів завдавала далекобійних ударів по важливих об'єктах ворога. Зокрема, однією з успішних операцій була атака на ворожі склади з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка, яке транслювали в ефірі телемарафону.
"Якщо говорити про кількість успішних уражень у глибокому тилу ворога за рахунок далекобійних дронів, то там їх далеко за 200 уже", - зазначив Малюк.
За словами глави СБУ, під час таких операцій було "вжалено" ворожий військово-промисловий комплекс, логістику, командні пункти, нафтовидобувну галузь. І така робота триває.
Малюк зазначив, що одним із цікавих випадків була атака на великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці.
"Це населений пункт, у якому були уражені ворожі склади. Там було на той час 160 000 тонн ворожих боєприпасів і половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мега-успіх, і на той час ми спрацювали 120 дронів, а також ще 20 дронів інші (складові - ред.) Сил оборони запускали разом із нами", - розповів голова СБУ.
Удар по Торопцю
Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українські захисники атакували великий склад із боєприпасами в місті Торопець Тверської області.
На цьому тлі влада навіть оголошувала часткову евакуацію населеного пункту.
Там окупанти зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23 і не тільки.